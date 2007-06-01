ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ИЗМЕНЕНИЯ К ЗАКОНУ О ВЫБОРАХ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал внесенные Верховной Радой изменения в закон о выборах народных депутатов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК

Он отметил, что все лидеры фракций видели подпись Президента под данным законом.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О выборах народных депутатов Украины» и некоторые другие законодательные акты Украины» (относительно порядка проведения внеочередных выборов в Верховную Раду и замещения народных депутатов, полномочия которых были досрочно прекращены).