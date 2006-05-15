СПУ будет настаивать на должности председателя Верховной Рады
Кадровые уступки не обсуждаются
Социалистическая партия будет настаивать на том, чтобы должность главы Верховной Рады Украины получил лидер СПУ Александр МОРОЗ. Об этом заявил председатель рабочей группы по подготовке первого заседания парламента Иван БОКИЙ в эфире «ТСН".
Так он, в частности, прокомментировал информацию о завершении подготовки проекта соглашения о формировании коалиции БЮТ, блока "Наша Украина" и Соцпартии в новоизбранной Верховной Раде.
По его словам, вопросы «кадровых уступок не обсуждаются», так же как и кадровые вопросы в целом.
"Если мы сейчас углубимся в кадровые вопросы, это пойдет во вред решений тех вопросов, которые прежде всего должна решать коалиция", - считает И.БОКИЙ.
Как сообщал УНИАН, лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня, что блок «Наша Украина» должен учиться идти на компромиссы и согласиться с тем, что представитель БЮТ должен возглавить правительство, а представитель Социалистической партии Украины - парламент.
То же подтвердил и А.МОРОЗ. Он считает, что такое распределение должностей было бы наилучшим ответом на запросы общества.