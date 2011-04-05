В Нашей Украине не хотят расставаться с партийной системой выборов

Смешанная избирательная система, которую предлагает ввести на парламентских выборах Рабочая группа при Президенте Украины по усовершенствованию избирательного законодательства, будет способствовать искажению волеизъявления избирателей.

Такое мнение высказал народный депутат от «Нашей Украины», один из авторов проекта Избирательного кодекса Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ, выступая на заседании круглого стола на тему: «Политическая реформа в Украине глазами политических партий».

Он выразил убеждение, что изменение избирательной системы должно быть результатом широкой общественной дискуссии, а не кулуарного решения по принципу «мы посоветовались и я решил», как это происходит сегодня в Украине.

Депутат выразил несогласие с позицией представителей власти в рабочей группе, созданной Президентом Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, о том, что «новая избирательная система должна быть смешанная, и это не обсуждается».

Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ обратил внимание на то, что зарубежные ученые, в частности российские, предостерегают от применения смешанной избирательной системы, поскольку она существенно искажает волеизъявление избирателей, искусственно совмещая противоположные принципы пропорциональной и мажоритарной системы выборов. «В конечном итоге, на практике в этом можно было убедиться по результатам местных выборов в 2010 году», - отметил он.

Народный депутат назвал одно из главных правил проведения выборов в Украине: «Чем больше размер округа, тем меньшее влияние коррупции и административного ресурса. В одномандатных округах, в отличие от многомандатных, административное влияние является максимальным». Именно для этого, по мнению Ю.КЛЮЧКОВСКОГО, власть настаивает на введении смешанной или полностью мажоритарной системы выборов.

Как отметил депутат, сегодня стране навязывают дискуссию об избирательных системах, в то же время вопросы процедуры выборов значительно важнее для обеспечения честных выборов.

Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ подчеркнул, что перед внесением изменений в закон о выборах народных депутатов должно состояться публичное обсуждение проблем, которые были связаны с его применением. Отсутствие этого обсуждения показывает закрытый характер подготовки нового избирательного законодательства.

Народный депутат отметил, что власть, инициируя изменение избирательного законодательства, не назвала весомых причин для этого. По его мнению, действующий закон о парламентских выборах, если не принимать во внимание несовершенство избирательной системы, дает достаточно возможностей провести конституционные, прозрачные и честные выборы. Это было доказано на практике в 2006 и 2007 годах и подтверждено положительными выводами наблюдательных миссий ОБСЕ.

Ю.КЛЮЧКОВСКИЙ отметил, что только широкая общественная огласка и реакция на подготовленный властью новый избирательный закон позволит не допустить узаконивания норм, которые будут способствовать фальсификации выборов.