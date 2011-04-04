В БЮТ заявляют, что бюджетникам недоплачивают более чем по 300 гривен

В нарушение Закона «Об оплате труда», а также манипуляций с единой тарифной сеткой правительство Януковича-Азарова ежемесячно недоплачивает каждому бюджетнику больше 300 гривен, а квалифицированным работникам (учителям, врачам) – по 700-800 грн.

Об этом заявил член фракции «БЮТ-Батькивщина», министр труда и социальной политики оппозиционного правительства Андрей Павловский, сообщает официальный сайт партии.

«С 1 апреля в 2011 г. минимальная заработная плата - 960 грн., а должностной оклад по первому тарифному разряду 625 грн., разница 335 гривен. Хотя в соответствии с законом оклад работников 1-го тарифного разряда должен быть не меньше минимальной заработной платы», - отметил он.

Павловский отметил, что тарифная сетка (схема должностных окладов) формируется на основе тарифной ставки рабочего первого разряда.

В доказательство утверждения Павловского сайт Батькивщины приводит такую таблицу: