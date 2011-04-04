В БЮТ заявляют, что бюджетникам недоплачивают более чем по 300 гривен
В нарушение Закона «Об оплате труда», а также манипуляций с единой тарифной сеткой правительство Януковича-Азарова ежемесячно недоплачивает каждому бюджетнику больше 300 гривен, а квалифицированным работникам (учителям, врачам) – по 700-800 грн.
Об этом заявил член фракции «БЮТ-Батькивщина», министр труда и социальной политики оппозиционного правительства Андрей Павловский, сообщает официальный сайт партии.
«С 1 апреля в 2011 г. минимальная заработная плата - 960 грн., а должностной оклад по первому тарифному разряду 625 грн., разница 335 гривен. Хотя в соответствии с законом оклад работников 1-го тарифного разряда должен быть не меньше минимальной заработной платы», - отметил он.
Павловский отметил, что тарифная сетка (схема должностных окладов) формируется на основе тарифной ставки рабочего первого разряда.
В доказательство утверждения Павловского сайт Батькивщины приводит такую таблицу:
|Разряд
|Должность
|Тариф. Коеф-т
|Расчетн. Оклад Грн.
|Штат.оклад По росписи КМУ Грн.
|Оклад по Закону Грн.
|Размер Недоплат Грн.
|1
|Уборщик
|1
|625
|960
|960
|0
|5
|Техник
|1,36
|850
|960
|1306
|346
|6
|Социальный работник
|1,45
|906
|960
|1392
|432
|7
|Инженер без категории
|1,54
|962
|962
|1478
|516
|12
|Учитель высшей категории
|2,12
|1325
|1325
|2035
|710
|14
|Хирург высшей категории
|2,42
|1512
|1512
|2323
|811
|19
|Доцент
|3,42
|2138
|2138
|3283
|1145
|23
|Директор НДИ
|4,27
|2669
|2669
|4099
|1430