В БЮТ заявляют, что бюджетникам недоплачивают более чем по 300 гривен

15:11, 04 апреля 2011
Политика
1380 0

В нарушение Закона «Об оплате труда», а также манипуляций с единой тарифной сеткой правительство Януковича-Азарова ежемесячно недоплачивает каждому бюджетнику больше 300 гривен, а квалифицированным работникам (учителям, врачам) – по 700-800 грн.

Об этом заявил член фракции «БЮТ-Батькивщина», министр труда и социальной политики оппозиционного правительства Андрей Павловский, сообщает официальный сайт партии.

«С 1 апреля в 2011 г. минимальная заработная плата - 960 грн., а должностной оклад по первому тарифному разряду 625 грн., разница 335 гривен. Хотя в соответствии с законом оклад работников 1-го тарифного разряда должен быть не меньше минимальной заработной платы», - отметил он. 

Павловский отметил, что тарифная сетка (схема должностных окладов) формируется на основе тарифной ставки рабочего первого разряда.

В доказательство утверждения Павловского сайт Батькивщины приводит такую таблицу:

Разряд Должность Тариф. Коеф-т Расчетн. Оклад Грн. Штат.оклад По росписи КМУ Грн. Оклад по Закону Грн. Размер Недоплат Грн.
1 Уборщик 1 625 960 960 0
5 Техник 1,36 850 960 1306 346
6 Социальный работник 1,45 906 960 1392 432
7 Инженер без категории 1,54 962 962 1478 516
12 Учитель высшей категории 2,12 1325 1325 2035 710
14 Хирург высшей категории  2,42 1512 1512 2323 811
19 Доцент 3,42 2138  2138  3283  1145
23 Директор НДИ   4,27 2669  2669  4099  1430

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter