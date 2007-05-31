Фракция Нашей Украины стала больше на одного депутата

Богдан КОСТЫНЮК принял присягу народного депутата Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, Б.КОСТЫНЮК прошел в парламент по спискам блока “Наша Украина”.

После принесения присяги первый заместитель председателя ВР Адам МАРТЫНЮК отметил: «Хочу вам сказать, что ЦИК признает, что никакого так называемого обнуления списка “Нашей Украины” не существует». По его словам, это подтверждается тем, что 31 мая ЦИК зарегистрировала Б.КОСТЫНЮКА народным депутатом. А.МАРТЫНЮК отметил, что «коллега КОСТЫНЮК стал народным депутатом по тому списку, который якобы обнулен. Так что все нормально».

Как сообщал УНИАН, 30 мая Центризбирком признал избранным народным депутатом Украины во многомандатном общегосударственном избирательном округе Б.КОСТЫНЮКА, включенного в избирательный список блока "Наша Украина" под № 88.

Сегодня, 31 мая Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Б.КОСТЫНЮКА народным депутатом Украины.

Б.КОСТЫНЮК был признан народным депутатом вместо Анатолия КИНАХА, депутатские полномочия которого были досрочно прекращены Верховной Радой 5 апреля в связи с назначением его министром экономики.

Как сообщала пресс-служба "Нашей Украины", Б.КОСТЫНЮК заявлял, что сложит полномочия народного депутата вместе с остальными “нашеукраинцами”.