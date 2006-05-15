Пчеловоды из разных регионов соберутся в Киев: выставка-ярмарка
19:48, 15 мая 2006Политика
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20-21 мая на территории Института пчеловодства им. П.И.Прокоповича в Киеве (ул.3аболотного,19) состоится весенняя выставка-ярмарка „Пчеловодство-2006”.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной городской государственной администрации, на выставке-ярмарке предусмотрена демонстрация достижений и реализация продукции отрасли пчеловодства из всех регионов Украины.
Ярмарка будет работать два дня с 9.00 до 17.00.
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