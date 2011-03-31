Довгий говорит, что отчет Попова перед Киевсоветом - это лишь начало

Отчеты представителей исполнительного органа Киевсоветаады – горгосадминистрации - перед депутатами горсовета должны стать обычным форматом работы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ заявил сегодня во время брифинга перед началом пленарного заседания сессии Киевсовета.

Он напомнил, что основным вопросом сегодня на заседании будет заслушивание отчета КГГА об итогах работы в прошлом году и планах на текущий.

«Это только начало. Все ближайшие пленарные заседания мы будем начинать с отчетов заместителей председателя КГГА», - сказал О.ДОВГИЙ.

По его словам, это должны быть не эмоциональные, а глубоко профессиональные дискуссии, которые должны продемонстрировать публичность и прозрачность в деятельности городской власти.

О.ДОВГИЙ также отметил, что перед Киевсоветом должны отчитываться профильные заместители председателя КГГА по итогам работы в разных сферах, которые они курируют.

«Мы должны внедрить практику, когда отчет исполнительного органа перед депутатами – не сенсация, а тот формат работы, который позволяет обществу контролировать деятельность городской власти», - отметил он.

Как сообщили депутаты горсовета, уже утвержден график, согласно которому заместители председателя КГГА будут отчитываться на заседаниях Киевсовета.