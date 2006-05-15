Политическая карта Луганской области

Почти 80% депутатов местных советов в Луганской области являются представителями Партии регионов. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Луганском областном отделении Комитета избирателей Украины.

По данным комитета, в целом в 15 городских и областной советов в Луганской области избраны 789 депутатов.

Распределение советов по партийности такое: Партия регионов – 609 депутатов (77,2%), Блок Наталии Витренко “Народная оппозиция” – 61 (7,7%), Коммунистическая партия Украины – 45 (5,7%), Партия экологического спасения “ЭКО+25%” – 20 (2,5%), Блок Юлии Тимошенко – 19 (2,4%), “Оппозиционный блок НЕ ТАК!” – 15 (1,9%), Социалистическая партия Украины – 12 (1,5%), партия “Возрождения” – 3 (0,4%), “Народный Союз Наша Украина” и Партия промышленников и предпринимателей Украины – по 2 депутата (0,3%) и Партия пенсионеров Украины – 1 (0,1%).

По заключению КИУ, лишь 4 партии можно считать имеющими электоральное влияние в пределах всей области. В областном совете и в большинстве городских советов представлены такие партии: Партия регионов во всех советах, КПУ – в 14 (кроме Антрацита), Блок Н.Витренко – в 13 (кроме Лисичанска и Первомайска), БЮТ – в 7.

В 14 городах областного подчинения 8 городских председателей были избраны повторно. Из них 4 являются беспартийными - в городах Антрацит, Краснодон, Кировск, Северодонецк, по одному представляют ПППУ в городе Брянка, КПУ – в Первомайске, Республиканскую партию Украины – в Рубежном, Партию регионов – в Свердловске.

В Алчевске, Лисичанске, Луганске и Стаханове бывшие городские председатели выборы проиграли.

Из новоизбранных городских председателей трое являются членами Партии регионов (Луганск, Стаханов, Красный Луч). Бывшие мэры городов Алчевска и Лисичанска, которых поддерживала Партия регионов, выборы проиграли. Формально, лишь 4 из 14 городских председателей являются членами Партии регионов, отметили в КИУ.