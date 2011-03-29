Ежель подводит к тому, что «Украину» продадут России

Вопрос о дальнейшей судьбе крейсера «Украина», который находится у причала судостроительного завода им. 61-го коммунара в Николаеве, должен решиться во время рабочего визита в Украину министра обороны Российской Федерации Анатолия СЕРДЮКОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в Николаеве министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ во время посещения завода им. 61-го комунара.

«Недавно я был в России, где встретился с министром обороны Российской Федерации Анатолием СЕРДЮКОВЫМ. Ми обговорили все вопросы. В результате мы отрабатываем формулу для определения дальнейшей судьбы крейсера. В ближайшее время будет решен вопрос по кораблю».

М.ЕЖЕЛЬ сказал о трех вариантах развития событий. «Первый – реализовать корабль российской стороне. Второй – реализовать корабль другой стороне, если российской стороне он не нужен. Но реализовать без российской стороны мы не можем, потому что там есть интеллектуальная собственность России. Третий вариант – никому он не нужен. Что тогда дальше с ним делать?», - отметил М.ЕЖЕЛЬ.

Министр также сообщил, что визит А.СЕРДЮКОВА в Украину ожидается 18-19 апреля.

Как сообщал УНИАН, 17 мая 2010 года Президенты Украины и РФ Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ договорились о достройке ракетного крейсера «Украина». Говоря, в частности, о перспективах сотрудничества в сфере судостроения, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что главы государств договорились о достройке с помощью российской стороны крейсера «Украина», находящегося в Николаеве на Судостроительном заводе имени 61-го коммунара.

Верховная Рада 6 июля отменила постановление о присвоении ракетному крейсеру названия “Украина”. Как отмечалось в пояснительной записке к постановлению, с учетом того, что достройка и принятие ракетного крейсера в состав ВМС Украины не предусмотрены, нецелесообразно, чтобы крейсер носил название “Украина”.

Ракетный крейсер был заложен на государственном предприятии “Судостроительный завод имени 61-го коммунара” в Николаеве в сентябре 1984 года по заказу Военно-морского флота СССР и спущен на воду в августе 1990 года.

С 1992 по 1995 год крейсер строился по заказу Министерства обороны Украины. В 1996-1998 годах строительство было прекращено. В 1999 году был заключен новый контракт с Министерством обороны Украины на продолжение строительства крейсера для потребностей Военно-Морских сил Украины. С 2001 года строительство корабля вновь прекратилось.