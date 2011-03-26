Венецианская комиссия: проект закона о языках ограничивает статус украинского

Венецианская комиссия считает несбалансированным проект закона о языках в Украине, внесенный народными депутатами Ефремовым, Симоненко и Гриневецким, и предлагает украинской власти сделать выбор в пользу более комплексного подхода в определении всей украинской языковой политики.

Об этом корреспонденту УНИАН заявила Марина СТАВНИЙЧУК.

Она напомнила, что Венецианская комиссия на своем 86-ом пленарном заседании рассмотрела законопроект о языках и приняла соответствующие рекомендации.

На основе правового анализа и широкого диалога со всеми заинтересованными сторонами в Украине, Комиссия поддерживает попытку Украины подготовить современное законодательство относительно использования языков, ведь поныне в Украине (с незначительными изменениями) действует закон о языках принятый еще в советское время. Комиссия признает, что, в контексте исторического, языкового и политического развития Украины, структуризация языковой среды страны составляет серьезный вызов. Положительно также, что законопроект в общих положениях исходит из основных международных документов в сфере защиты прав человека, защиты национальных меньшинств и их языков.

В то же время, сообщила СТАВНИЙЧУК, невзирая на эти общие позитивные моменты, Комиссия считает, что проект не предлагает достаточно точной, последовательной и сбалансированной правовой основы для использования и защиты языков в Украине. Напротив, если принять его в нынешней редакции, то он может стать контрпродуктивным средством регулирования использования языков в стране. Вопрос языка в Украине - это сложный и чувствительный вопрос, который неоднократно возникал во время избирательных кампаний и иногда приводит к напряженности в украинском обществе.

Во-первых, с точки зрения справедливого баланса между защитой языков национальных меньшинств и защитой государственного языка. Хотя проект не предусматривает для русского языка никакого дополнительного официального статуса, он воспринимается как попытка расширить сферу использования русского языка в Украине и как шаг на пути практического официального двуязычия - украинского и русского. Он явно ограничивает статус государственного языка, поскольку основной эффект от законопроекта – это защита и содействие русскому языку по меньшей мере на одинаковом уровне с государственным языком во многих сферах жизни по всей территории Украины.

Во-вторых, очень ограничены усилия направленные в проекте на содействие другим языкам меньшинств. Комиссия считает, что более всеобъемлющий подход, при котором уделялось бы надлежащее внимание положению и потребностям всех языков в Украине и относительно всех меньшинств, был бы целесообразнее и вернее.

То есть, к проекту есть много замечаний относительно его несоответствия положениям как украинской Конституции (в частности, статье 10), так и соответствующим международным соглашениям.

Кроме того серьезной проблемой законопроекта является неподобающее применение в нем принципов правовой определенности и пропорциональности. Текст проекта содержит целый ряд технических проблем правовой регуляции, не обеспечивая баланса между индивидуальной свободой выбора, использования языка в частной и общественной жизни и возможными ограничениями этого выбора, которые должны быть определены прямо в законе и не противоречить Конституции, международно-правовым актам, а также давать человеку четкое понимание порядка реализации его права. С другой стороны критерии использования языков, которые предлагаются в проекте также могут привести к неоправданному искажению реального языкового состава населения и не отвечают принципам уважения самоидентификации личности.

По мнению Венецианской комиссии, украинская власть должна подготовить более адекватные законодательные решения, чтобы установить справедливый баланс между защитой прав меньшинств, с одной стороны, и сохранением государственного языка в качестве инструмента для интеграции общества во всех сферах, с другой стороны.

Венецианская комиссия предлагает украинской власти сделать выбор в интересах более комплексного подхода в определении всей украинской языковой политики и инициировать всеобъемлющий процесс пересмотра и модернизации в соответствии с Конституцией Украины и действующих международных обязательств.

Таким образом этот законопроект требует серьезной доработки.

Венецианская комиссия исходит из того, что четкая и последовательная языковая политика, основанная на большом национальном консенсусе, является ключевым условием для успешного законодательного процесса в этой сфере. Кроме того, в нынешних условиях реальная статистика данных о языковой самоидентификации лиц приобретает первоочередное значение. Особое внимание должно быть уделено тому, как языковой вопрос будет отражен при проведении следующей переписи населения.