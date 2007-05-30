Янукович будет просить у Ющенко еще день-два (дополнено)

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает необходимым продлить работу Верховной Рады Украины еще на один день.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил, выступая на заседании Кабинета Министров.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что сегодня намерен провести консультации с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО по этому вопросу. Необходимость продления работы Верховной Рады В.ЯНУКОВИЧ объяснил необходимостью решения экономических вопросов, в частности, принятия законопроектов, необходимых для вступления в ВТО.

По словам премьер-министра, законы практически подготовлены экономическим блоком правительства, и сегодня необходимо “срочно, в течение дня” провести экспертизу документов, чтобы их можно было рассмотреть, как это определено регламентом, в правительственных комитетах и комитетах Верховной Рады.

“И если сегодня мы не успеем их внести в парламент, мы будем настаивать на том, чтобы завтра еще день Верховная Рада работала. Другого пути у нас нет”, - считает В.ЯНУКОВИЧ.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что сегодня намерен принять участие в заседании Согласительного совета ВР с участием председателя Верховной Рады Александра МОРОЗА.

В то же время, как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос журналистов перед тем, как пройти в зал заседаний Кабмина, В.ЯНУКОВИЧ не исключил, что работа Верховной Рады может быть продлена более чем на два дня.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО приостановил на 29-30 мая действие своего указа о роспуске ВР V созыва. За эти дни ВР, согласно договоренности руководителей государства, должна, в частности, принять законы, необходимые для проведения внеочередных парламентских выборов, а также принять согласованные законы, касающиеся вступления Украины в ВТО.