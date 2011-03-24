В Украине зарегистрировали 187-ю политическую партию

Министерство юстиции зарегистрировало очередную политическую партию - „Новая жизнь” («Нове життя»). Соответствующий приказ, как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, подписал министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Решение о регистрации было принято на основании сообщения о создании политической партии «Воля» и утверждение ее устава и программы. Такое решение было принято Учредительным партсъездом 17 апреля 2010 года. А также на основании сообщения от 5 октября 2010 года об изменении названия партии с «Политическая партия „Воля”» на «Политическая партия „Новая жизнь”».

По информации, предоставленной в Минюст, председателем партии и членом высшего совета избран ФЕДОРЕНКО Игорь Петрович (1974 г.р., президент МОО «Международная ассоциация бизнеса и экономики»).

Политическая партия «Новая жизнь» стала 187-й партийной организацией, зарегистрированной в Украине.

*** Согласно закону «О политических партиях в Украине» деятельность партии может осуществляться лишь после ее регистрации. Регистрацию политических партий осуществляет Министерство юстиции Украины после проверки поданных материалов.

Политическая партия является добровольным объединением граждан - сторонников определенной общенациональной программы общественного развития. Партии способствуют формированию и выражению политической воли граждан, принимают участие в выборах и других политических мероприятиях.