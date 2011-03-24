Добкина ждут проблемы не только из-за арены, но и из-за библиотеки?

Вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ пообещалглаве Харьковской облгосадминистрации Михаилу ДОБКИНУ «административно-кадровые проблемы», если в Харькове до 31 марта не будет открыт Ледовый Дворец. Как передает корреспондент УНИАН, на брифинге после открытия новой тренировочной арены с искусственным льдом в Киеве Б.КОЛЕСНИКОВ сказал: «То, что касается правительства, мы выполнили все, выделили деньги. Я лично М.ДОБКИНА предупреждал, что если до 31 марта каток не будет эксплуатироваться, будут проблемы административно-кадровые».

Как сообщалось ранее, строительство Ледового Дворца в Харькове началось в 2007 году. М.ДОБКИН, занимавший в то время должность городского головы, пообещал сдать объект в эксплуатацию в 2009 году. Затем время открытия объекта неоднократно переносилось. Одной из последних дат, озвученных представителями горсовета, стал март 2011 года.

Ранее также сообщалось, что М.ДОБКИН, будучи мэром Харькова, гарантировал открытие библиотеки им. Евгения Кушнарева на пл. Свободы до Евро-2012. Финансирование строительства объекта в 2008 году взял на себя «Фонд Бориса Колесникова». В свою очередь, городские власти взяли на себя обязательство по выделению земли под библиотеку, а также пообещали максимальное содействие реализации проекта. Планировалось, что до Евро-2012 будет готово само здание, а внутренние работы будут производиться уже после чемпионата. Однако на сегодня на месте будущей библиотеки (на площади Свободы) строительные работы не проводятся.