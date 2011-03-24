Литвин видит, что его начали травить
14:43, 24 марта 2011Политика
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Спикер не уточнил
Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что начинается очередная кампания его травли
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на пресс-конференции.
Отвечая на вопросы относительно причины, по которой экс-Президента Леонида КУЧМУ стали вызывать в прокуратуру, В.ЛИТВИН сказал: «У меня версий по этому поводу нет никаких».
«Я вижу, что начинается очередная кампания травли ЛИТВИНА», - сказал председатель ВР.
При этом он не уточнил, в чем это проявляется и кто это делает.
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