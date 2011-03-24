Литвин видит, что его начали травить

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что начинается очередная кампания его травли

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на пресс-конференции.

Отвечая на вопросы относительно причины, по которой экс-Президента Леонида КУЧМУ стали вызывать в прокуратуру, В.ЛИТВИН сказал: «У меня версий по этому поводу нет никаких».

«Я вижу, что начинается очередная кампания травли ЛИТВИНА», - сказал председатель ВР.

При этом он не уточнил, в чем это проявляется и кто это делает.