Литвин: после выборов мы получим нардепов двух сортов

На парламентских выборах «борьба будет чрезвычайно острой, более того - ожесточенной, что не пойдет на пользу Украине». Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины в интервью газете «Известия в Украине».

Отвечая на вопрос о том, по какой системе будет избираться новая Верховная Рада Украины, В.ЛИТВИН сказал, что “новая система будет адаптирована к нынешней расстановке сил». «Скорее всего, она станет смешанной. Это половинчатое решение и оно приведет к тому, что мы получим депутатов двух сортов. Одни будут пахать в округах, другие - толпиться возле кабинета лидера своей политической силы», - подчеркнул он.

В.ЛИТВИН прогнозирует, что «борьба будет чрезвычайно острой, более того - ожесточенной, что не пойдет на пользу Украине». Он подчеркнул, что нынешний парламент сможет принимать «серьезные решения в лучшем случае до конца 2011 года». По его словам, очень важно, чтобы власть в стране «в очередной раз не сорвалась на популизм и не скатилась к принятию законов, которые априори не могут быть выполнены». Председатель ВР надеется, что предупреждением «о пагубности такого пути» будет огромное количество принятых, в том числе перед недавней президентской кампанией, социальных законов, которые не обеспечены финансированием. «Чтобы реализовать их, нужны дополнительные 200 миллиардов гривен. А это фактически еще один госбюджет», - добавил он.

В.ЛИТВИН, отвечая на вопрос, как он оценивает перспективы украинской оппозиции, сказал: «они не так уж и плохи, как говорят сами представители оппозиции, потому что нынешняя власть выполнит за нее всю черновую работу по принятию непопулярных решений». «Мне кажется, что оппозиция, если поступать по-умному, должна поощрять власть и подталкивать ее к принятию сложных решений, чтобы осуществить реформы чужими руками, понизить рейтинг хозяев этих рук, а потом самим попытаться прийти к власти», - добавил он. При этом отметил, что до начала очередной парламентской кампании «остался фактически год».

В.ЛИТВИН убежден, что власть и оппозиция «в украинском варианте нужны друг другу». «Более того, они на определенном этапе не смогут существовать друг без друга», - считает В.ЛИТВИН.