В МВД ничего не знают о санкции суда США на арест Веры Ульянченко

Министерство внутренних дел Украины не располагает данными относительно решения Окружного суда Флориды (США) о выдаче ордера на арест экс-главы секретариата президента Виктора ЮЩЕНКО Веры УЛЬЯНЧЕНКО.

"У меня данных об этом нет", - сказал на пресс-конференции в Киеве заместитель министра внутренних дел Украины Василий ФАРЫННИК.

Первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН, отвечая на вопрос о том, общался ли он с В.УЛЬЯНЧЕНКО по этому поводу, сказал: "Нет, я не общался".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 марта, газета "Дело" сообщила, что 12 марта 2011 года Окружной суд Флориды (США) выдал ордер на арест близкого соратника экс-президента Виктора ЮЩЕНКО, бывшей главы секретариата президента В.УЛЬЯНЧЕНКО.

По информации издания, суд вынес это решение в связи с расследованием уголовного дела об отмывании денег и вывозе за границу ранее украденной собственности.

(В девяностые годы ХХ века В.УЛЬЯНЧЕНКО была генеральным представителем государственной судоходной компании “Бласко” в Киеве. Вскоре руководитель компании Павел КУДЮКИН был осужден за разворовывание имущества компании, а В.УЛЬЯНЧЕНКО на несколько лет выехала в США – УНИАН.)

В комментарии УНИАН В.ЬЯНЧЕНКО назвала провокацией распространенную в СМИ информацию о том, что якобы суд в США требует ее ареста.