Мельниченко: Янукович - «камикадзе», он пилит сук, на котором сидит

Бывший майор Государственной службы охраны Украины Николай МЕЛЬНИЧЕНКО считает, что возбуждение уголовного дела против экс-Президента Леонида КУЧМЫ делает из нынешнего главы государства Виктора ЯНУКОВИЧА «камикадзе».

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение М.МЕЛЬНИЧЕНКО высказал в комментарии журналистам.

"В связи с возбуждением уголовного дела против КУЧМЫ, ЯНУКОВИЧ становится камикадзе. У ЯНУКОВИЧА нет пути назад, и он пилит сук, на котором сам же и сидит", - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН заявил, что Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего Президента Украины Л.КУЧМЫ. По словам первого заместителя генпрокурора, Л.КУЧМА подозревается в превышении власти, предоставлении незаконных распоряжений руководству МВД, что привело к убийству журналиста Георгию Гонгадзе.

Р.КУЗЬМИН также сообщил, что Л.КУЧМЕ избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Кроме того, Р.КУЗЬМИН сегодня заявил, что записи бывшего охранника экс-президента Украины Л.КУЧМЫ Н.МЕЛЬНИЧЕНКО признаны вещественными доказательствами по делам, возбужденным по убийству Г.Гонгадзе.