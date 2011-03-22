БЮТ: у власти нет денег для учителей, но есть для миллионеров

Народный депутат от «БЮТ-Батьківщини», председатель Комитета Верховной Рады по вопросам образования и науки Владимир ПОЛОХАЛО называет мифом заявления власти о нехватке средств в государственном бюджете для повышения зарплат педагогам.

Об этом он заявил УНИАН, комментируя акции протеста педагогов, которые проходят в Украине 21-22 марта.

По словам В.ПОЛОХАЛО, соответствующие акции указывают на усиление протестных настроений среди педагогов, пожелания и позиции которых эта власть полностью игнорирует и пренебрегает.

Он заметил, что, учитывая высокие темпы инфляции, стремительное подорожание продуктов питания и в целом жизни, педагоги оказались в числе наиболее обнищавших слоев населения, и то де касается научных работников.

«Я уже не раз заявлял, что нынешняя власть выделила катастрофически низкую сумму на финансирование науки, стимулируя тем самым научных работников, особенно молодых, к эмиграции. Украинские учителя и преподаватели очень терпеливы. В последний раз они протестовали 12 лет назад. То, что они вынуждены уже выходить на улицы протестовать, свидетельствует о глубоком кризисе в области образования, который повлекла эта власть», - сказал В.ПОЛОХАЛО.

Народный депутат отметил, что правительство цинично продолжает игнорировать их требования. В.ПОЛОХАЛО заметил, что украинские учителя получают самую маленькую зарплату в Европе. По его словам, насколько эти акции могут быть результативными, зависит в большой степени и от самих педагогов.

«Миф о нехватке средств в бюджете, особенно на потребности учителей, пенсионеров, врачей, очень активно эксплуатируется командой ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА. Своими действиями власть доказывает обратное: в бюджете находят миллионы на строительство вертолетных площадок для потребностей Президента, на вертолеты и самолеты, увеличиваются расходы на содержание Администрации Президента, правительства и парламента и все такое», - сказал председатель профильного комитета ВР.

В.ПОЛОХАЛО добавил, что власть второй год жалуется на якобы тяжелое наследство от предшественников, но отменяет надбавки учителям, которые правительство Юлии ТИМОШЕНКО выплачивало в условиях тяжелого экономического кризиса.

«О спекулятивности заявлений нынешних властей о тяжелом экономическом положении, доставшемся в наследство, свидетельствует и тот факт, что именно при этой власти количество миллиардеров увеличилось втрое. Разговоры о том, что украинская промышленность не осилит высокую цену на российский газ, оказались игрой, поскольку все эти миллиардеры и являются владельцами крупных предприятий. На удовлетворение аппетитов олигархов и на свои личные потребности эта власть средства находит именно в государственном бюджете за счет учителей, врачей, пенсионеров и других слоев», - сказал В.ПОЛОХАЛО.

По его словам, нынешнее правительство априори не может заботиться добровольно об учителях, и именно поэтому педагоги имеют полное право потребовать не только повышения зарплаты, но и ответственности правительства за расточительство бюджетных средств, в том числе в области образования.

Народный депутат выразил мнение, что регулярные акции протеста педагогов безусловно повлияют на учебный процесс, однако это вина власти, а не учителей, которые реально оказались сейчас за чертой бедности как раз в результате политики этой власти.

«Педагоги имеют полное право требовать элементарных условий жизни и оплаты труда, а власть обязана удовлетворить эти требования. Это ее основная работа. Если украинцы хотят быть образованной нацией, то они должны поддержать педагогов», - сказал В.ПОЛОХАЛО.