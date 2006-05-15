Порошенко просит не заниматься его трудоустройством

Представитель блока «Наша Украина» Петр ПОРОШЕНКО отказывается оценивать свои шансы занять должность председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, на вопрос журналистов о том, что его называют одним из наиболее вероятных претендентов на должность председателя ВР, и как он оценивает свои шансы занять эту должность, П.ПОРОШЕНКО сказал: «Я бы просил политиков не заниматься трудоустройством ПОРОШЕНКО».