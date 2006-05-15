Порошенко просит не заниматься его трудоустройством
14:26, 15 мая 2006Политика
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Нашеукраинец отказывается оценивать свои шансы занять должность председателя ВР
Представитель блока «Наша Украина» Петр ПОРОШЕНКО отказывается оценивать свои шансы занять должность председателя Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, на вопрос журналистов о том, что его называют одним из наиболее вероятных претендентов на должность председателя ВР, и как он оценивает свои шансы занять эту должность, П.ПОРОШЕНКО сказал: «Я бы просил политиков не заниматься трудоустройством ПОРОШЕНКО».
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