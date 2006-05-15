Филарет обвиняет Россию в коварных замыслах

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ обвиняет Россию в попытках отстранить его от руководства УПЦ КП. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам патриарха, Москва пытается отстранить его от руководства церкви и «сделать хаос в Киевском патриархате». Но ФИЛАРЕТ отметил, что никогда не откажется от своей должности, «пока Бог дает мне жизнь». Вместе с тем, он добавил, что единственным условием может быть образование Единой поместной православной церкви в Украине.

По словам ФИЛАРЕТА, тогда он будет считать свою миссию выполненной.