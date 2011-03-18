Азаров: Украина делает все необходимое для подачи заявки на членство в ЕС

Украина предпринимает все необходимые действия для подачи в перспективе заявки на членство в Европейском Союзе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе встречи с представителями британского бизнеса.

«Украина делает все от нее зависящее для того, чтобы через определенное время подать заявку о вступлении в Европейский Союз», - сказал Н.АЗАРОВ.

В частности, отметил премьер, предпринимаются активные действия для роста показателей развития экономики, роста благосостояния людей и создания правового государства.

«Подписание соглашения о зоне свободной торговли откроет путь к подписанию соглашения о политической ассоциации, и шаг за шагом мы с вами вместе будем двигаться к той цели, которая поставлена у нас и законодательно – в законе об основах внутренней и внешней политики, - и записано в программе Президента Украины и в других документах, в том числе и правительственных», – сказал Н.АЗАРОВ.