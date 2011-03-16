Тимошенко заверили в ГПУ, что ее заявление уже «наверху»

Лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что сегодня получила подтверждение о передаче руководству Генеральной прокуратуры ее заявления относительно фальсификации показателя инфляции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам после очередного посещения Главного следственного управления Генеральной прокуратуры.

«То, что мне ответили, – это заявление доставили к высшим уровням Генеральной прокуратуры. И сейчас я ожидаю от ПШОНКИ реакции на это», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лидер партии «Батькивщина» убеждена, что генеральный прокурор обязан «заставить власть выполнять закон об индексации пенсий и заработных плат на 42,3%».

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что сегодня ознакомилась с еще одной частью материалов возбужденного против нее уголовного дела. Однако она не уточнила количество томов, с материалами которых уже ознакомилась. «Столько, сколько смогла (прочитала – УНИАН). Они регистрируют это по страницам, 180 томов – это немало», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО, отвечая на вопрос журналистов о количестве томов, с которыми она ознакомилась.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что требует от генерального прокурора В.ПШОНКИ возбудить уголовное дело против премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА по факту фальсификации показателя инфляции.

«Сегодня я хочу спросить, передали ли мое обращение о совершении преступления генеральному прокурору, и кто из них будет отвечать за то, что они сейчас покрывают невыплату людям настоящей, реальной пенсии и заработной платы согласно показателю инфляции. Кто будет отвечать за то, что Генеральная прокуратура сегодня покрывает это преступление», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер отметила, что, согласно расчетам независимых экспертов, уровень инфляции в 2010 году составил 42,3% против задекларированного властью уровня в 9%. По ее словам, именно на основании такого уровня инфляции правительство должно было проиндексировать заработные платы и все социальные выплаты.

В частности, Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, что минимальная заработная плата на начало 2011 года должна была составлять 1236 грн., а минимальная пенсия – 989 грн.