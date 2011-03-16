Экс-спикер Крыма ушел от уголовного дела

Генеральная прокуратура Украины отменила постановление крымской прокуратуры о возбуждении одного из уголовных дел против бывшего председателя Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО - по подозрению политика в превышении служебных полномочий при распоряжении имуществом республиканского санатория «Россия» в Ялте.

Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщила пресс-секретарь прокурора Крыма Наталия БОЯРКИНА.

При этом она не смогла уточнить дату принятия решения Генпрокуратуры и основания для отмены постановления.

«К сожалению, у меня нет такой информации», - сказала Н.БОЯРКИНА.

Как сообщал УНИАН, прокуратура Крыма возбудила против А.ГРИЦЕНКО четыре уголовных дела.

Он подозревается в превышении служебных полномочий при передаче коммерческим структурам земли военного совхоза «Азовский» (ущерб оценивается в 23 млн. грн.).

Ему также инкриминировалась передача в аренду санатория «Россия» по заниженной арендной ставке без вынесения этого вопроса на рассмотрение крымского парламента (ущерб оценивался в 0,2 млн. грн.).

Кроме того, А.ГРИЦЕНКО подозревается в незаконной передаче 3,6 га земель лесного хозяйства на сумму почти 0,5 млн. грн., а также инкриминируется злоупотребление служебным положением при начислении материальной помощи, в результате чего был нанесен ущерб государственным интересам на сумму более 70 тыс. грн.

Милиция задержала А.ГРИЦЕНКО по делу военного санатория 24 января в Симферополе. Центральный райсуд Симферополя 27 января избрал ему меру пресечения в виде ареста на два месяца.