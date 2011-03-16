Кивалов стал лауреатом премии «Человеком года»

Народный депутат Украины от Партии регионов Сергей КИВАЛОВ стал лауреатом конкурса «Человек года» в номинации «юрист года».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата.

Как сообщается, вручение дипломов лауреатам пятнадцатой юбилейной общенациональной программы «Человек года-2010» состоялось 15 марта.

Как сообщили в генеральной дирекции конкурса, С.КИВАЛОВ, по итогам 2010 года, стал самым активным депутатом – юристом, зарегистрировав наибольшее количество законопроектов и чаще других парламентариев выступал с трибуны Верховной Рады.

«Для меня и победа, и даже участие в общенациональном конкурсе – приятно и престижно. Но отношусь к этому, не как к лавровому венку, а как к своеобразному авансу доверия, как к стимулу к еще более интенсивной работе. Я ли стану «Юристом году», другие ли лауреаты – не столь важно. Главное, чтобы в стране хорошие юристы были. Потому что нет права - нет хорошего закона и его добросовестного выполнения – нет ничего» - заявил С.КИВАЛОВ.

В пресс-службе напомнили, что в 2009 году С.КИВАЛОВ стал победителем конкурса, проводимого Союзом юристов Украины «Юрист года – государственный деятель».

Как сообщал УНИАН, 26 марта 2011 года в Национальном дворце искусств “Украина” в Киеве состоится пятнадцатая, юбилейная церемония награждения победителей и лауреатов общенациональной программы «Человек года-2010».