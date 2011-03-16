Украина еще не определилась, кого поддерживать в Ливии

Министерство иностранных дел Украины пока не определилось с позицией относительно внутриполитической ситуации в Ливии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ сообщил вчера на брифинге.

«Мы внимательно анализируем, и в нужное время мы обязательно дадим нашу оценку внутриполитической ситуации в этой стране», - сказал он.

А.ДИКУСАРОВ отметил, что МИД Украины подходит к этому вопросу «очень обстоятельно и осторожно». «Мы смотрим на ситуацию более глобально. Мы смотрим на реакцию европейского содружества, ООН, Совета Безопасности ООН и других государств. Конечно, наша позиция будет, но какой она будет, пока еще не могу сказать», - добавил он.

Как сообщалось, с середины февраля в Ливии продолжается народное восстание против лидера страны Муаммара КАДДАФИ, который руководит государством более 40 лет. Ливия фактически разделилась на Запад, подконтрольный М.КАДДАФИ, и Восток, который удерживают вооруженные силы повстанцев.