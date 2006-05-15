Литвин нарисовал два сценария

Председатель Верховной Рады четвертого созыва Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что в новом парламенте, скорее всего, будет создана демократическая коалиция.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня в интервью журналистам.

В частности, по словам В.ЛИТВИНА, судя по последним заявлениям, будет создана демократическая коалиция с участием “Нашей Украины”, БЮТ и СПУ.

В то же время В.ЛИТВИН не исключает возможности и другого сценария. По его мнению, может быть так, что при голосовании за премьер-министра Украины не хватит нескольких голосов для поддержки кандидатуры, выдвинутой демократической коалицией. Тогда, по его словам, это будут объяснять, что, мол, необходимо было работать с народными депутатами, чтобы эта кандидатура была поддержана. «У нас умеют, если нужно, организовать соответствующим образом голосование» - сказал В.ЛИТВИН, добавив, что, «тем более, знают, как считать голоса». Он прогнозирует, что при таком сценарии будут говорить о необходимости привлечь другие политические силы в коалицию для того, чтобы избрать премьер-министра.

По мнению В.ЛИТВИНА, демократическая коалиция будет иметь «более-менее стабильную конструкцию» до распределения должностей в исполнительных структурах власти. «После распределения должностей каждый будет пытаться занять свою нишу с прицелом на 2009 год (речь идет о президентских выборах – УНИАН)», считает он. При этом спикер отметил, что не исключает возможности, что «появится желание ускорить 2009 год».

Также В.ЛИТВИН высказал мнение, что для будущей коалиции существует несколько угроз. По его словам, одна из них заключается в том, что оппозиция выставит конституционное требование, чтобы каждый народный депутат голосовал персонально. Второй проблемой для коалиции будут вопросы относительно вступления в ВТО, повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и тарифов на проезд. В.ЛИТВИН заявил, что некоторые политические силы будут выступать категорически против этих вопросов (очевидно, речь идет о СПУ, поскольку она в предыдущем парламенте была против этого – УНИАН).