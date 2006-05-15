Тимошенко выиграла Волынскую область

Председателем Волынского областного совета избран представитель БЮТ Анатолий ГРИЦЮК.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Волынской областной государственной администрации.

“Лишь под вечер 12 мая стало известно имя председателя Волынского областного совета V созыва. За него отдали голоса 42 депутата из 79 присутствующих в зале. Голосование происходило тайно”, - отметили в пресс-службе.

На должность председателя областного совета были предложены две кандидатуры. БЮТовцу А.ГРИЦЮКУ оппонировал выдвиженец от блока «Наша Украина», управляющий Волынским региональным отделением КБ «ПриватБанк», беспартийный Николай РОМАНЮК, отметили в пресс-службе.

Приняв поздравления по случаю избрания, А.ГРИЦЮК объявил в работе сессии перерыв на несколько дней, чтобы провести дополнительные консультации с представителями партий и блоков относительно избрания своих заместителей и председателей постоянных комиссий.