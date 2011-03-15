Разработчик успокаивает нардепов: система Рада-3 - безопасна для здоровья

Директор Института проблем математических машин и систем, разработчик системы «Рада» Анатолий МОРОЗОВ отметил, что система «Рада-3» не даст возможности народным депутатам голосовать по несколько раз и является безопасной для их здоровья.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТВі, об этом А.МОРОЗОВ заявил в эфире телеканала.

По его словам, разработанная и установленная в 2002 году в зале заседаний Верховной Рады система “Рада-3” работает дольше, чем предусмотрено определенным сроком ее эксплуатации.

«Ввиду того, как депутаты обращаются с этой системой, то система такого класса рассчитывается на 7-8 лет, в соответствии со своим статусом, а она уже работает 10-й год», — отметил А.МОРОЗОВ.

Вместе с тем он заверил, что система не выйдет из строя из-за превышения срока эксплуатации, и что сенсорная кнопка является лишь небольшой доработкой в уже работающей системе.

А.МОРОЗОВ также сообщил, что обновленная система «Рада» не даст возможности депутатам голосовать по несколько раз. «За время, пока существует система «Рада», депутаты все время ищут пути борьбы с этой системой — как сделать так, чтобы ее можно было обмануть. Но сейчас система «Рада» (после доработки) сделана таким образом, что депутат может голосовать только один раз. Он нажимает сенсорную кнопку и держит ее все время, пока идет голосование. А второй рукой набирает «За», «Против», «Воздержался». Однако за 2-3 секунды он должен нажать ту кнопку, которую выбрал для волеизъявления, и держать ее до окончанию голосования. Таким образом, мы имеем две занятые руки, и не имеем времени бегать с одного конца зала в другой», — сообщил эксперт.

Он также добавил, что сенсоры системы «Рада-3» реагируют только на человеческий палец, и их невозможно ввести в заблуждение сотовым телефоном.

А.МОРОЗОВ заверил, что сенсорная кнопка системы «Рада-3» абсолютно безопасна для жизни и здоровья народных избранников. «Прежде чем допустить депутата к этой кнопке, сделано таким образом, что все службы, которые связаны с защитой человека, пришли и проверили… И только после этого мы передаем систему в работу. Ничего вредного сенсор не несет. И вся эта болтовня, в первую очередь, призвана привести к тому, чтобы система не использовалась в работе», - сказал разработчик.

Комментируя вопрос, почему голосование в системе «Рада-3» не привязано к персональным отпечаткам пальцев конкретного народного депутата, А.МОРОЗОВ ответил: «У нас нет закона, чтобы использовать дактилоскопию в Верховной Раде. А во-вторых, достаточно просто подделать отпечаток пальца».

Как сообщалось, 2 марта В.ЛИТВИН заявлял, что подпишет постановление о введении в эксплуатацию модернизированной системы «Рада-3», которая обеспечивает персональное голосование депутатов. Однако позже спикер предложил провести дискуссию относительно введения в действие новой системы голосования.

14 марта В.ЛИТВИН заявил, что, согласно заключению юристов, система «Рада» с использованием сенсорной клавиши должна вводиться решением ВР, а не распоряжением председателя парламента.

Аппарат ВР провел сертификацию модернизированной системы “Рада-3” с использованием сенсорной клавиши в 2008 году, когда спикером ВР был Арсений ЯЦЕНЮК. Данная система предусматривает, что голосование депутат начинает с нажатия сенсорной клавиши, удерживая которую, он должен нажать кнопку "За", "Против" или "Воздержался". Предусматривается, что если на протяжении 11 отведенных для голосования секунд парламентарий отпустит одну из кнопок, его голос не зачтется.