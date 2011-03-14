Литвин рассказал, что нардепы уже пытались и носы совать в сенсоры

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что парламент поддержит проект постановления о введении в эксплуатацию модернизированной системы «Рада-3».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на пресс-конференции.

В.ЛИТВИН отметил, что «за это постановление проголосуют». При этом он добавил, что в Конституции, которая была отменена, предусматривалось, что председатель ВР организует работу парламента, поэтому решение, в частности, о введении модернизированной системы можно было вводить распоряжением председателя ВР. А теперь в Конституции образца 1996 года предусмотрено, что председатель ВР «ведет заседание ВРУ». Поэтому решение должен принимать парламент.

В.ЛИТВИН отметил, что сегодня речь идет о необходимости введения системы для голосования «Рада-4». Поскольку сегодня действует система «Рада-3», предлагается ввести модернизированную систему «Рада-3». По его словам, система «Рада-3» разрабатывалась в 80-90-х годах, и она была рассчитана на 7 лет.

В то же время, В.ЛИТВИН отметил, что пока невозможно перейти на систему «Рада-4», поскольку необходимы будут средства, а это «вызовет закономерные возмущения», в том числе, которые будут «подогреты с помощью СМИ».

В.ЛИТВИН убеждает, что после введения модернизированной системы «Рада-3» невозможно будет, чтобы депутат смог проголосовать еще за кого-то. Он подчеркнул, что на днях проводилась апробация модернизированной системы «Рада-3», и убедились, что данную систему ввести в заблуждение невозможно. В.ЛИТВИН сообщил, что кое-кто даже «пробовал на спор удерживать носом (речь идет о сенсорной кнопке – УНИАН), но ничего у них из этого не вышло».

На уточняющий вопрос журналистов, что будет, если система «Рада» откажет во время голосования, В.ЛИТВИН ответил, что в таком случае может быть использована практика других парламентов, когда те, кто голосует против, «выходит в левую дверь», а там члены счетной комиссии ведут подсчет голосов, а те, кто “за” данное решение – будут выходить в правую дверь.

В то же время, В.ЛИТВИН подчеркнул, что не воспринимает предложение ряда депутатов о необходимости определения одного дня в неделю для голосования. Он отметил, что не воспринимает позицию, при которой в один день будут «свозить, сносить» народных депутатов для голосования.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что целесообразно было бы в 2012 году начать работу по введению в парламенте системы для голосования «Рада-4». Одновременно В.ЛИТВИН подчеркнул, что ответственность народных депутатов за свою работу и голосование должна происходить не только с помощью введения системы для голосования, поскольку в таком случае можно дойти до того, чтобы «депутатов заковать в цепи, чтобы они находились на рабочем месте», но и с помощью введения такой избирательной системы, когда народный депутат будет понимать свою ответственность перед избирателями.