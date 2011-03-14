Азаров обещает «значительное улучшение жизни» уже через 10 лет

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ убежден, что в ближайшие годы темпы прироста ВВП будут составлять 7-10%.

Об этом он заявил, выступая на первом Международном политическом форуме «Саммит лидеров изменений» в рамках визита в Турцию, сообщается на официальном правительственном сайте.

«Мы ориентируемся на то, что на протяжении ближайших десяти лет мы будем иметь темпы экономического развития от 7% до 10%, что позволит нам уже через 10 лет значительно улучшить жизнь наших граждан и реализовать множество инфраструктурных проектов», - заявил глава украинского правительства.

Как сообщал УНИАН, по оперативным данным, рост валового внутреннего продукта в 2010 году против 2009 г. составил 4,2%.

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило 15,1% по сравнению с 2008 годом.

В Госбюджете на 2011 год предусмотрен рост ВВП на уровне 4,5%.