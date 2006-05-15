Рудьковский пересел на велосипед

«Toyota-Lexus» черниговского городского головы, социалиста Николая Рудьковского попала в аварию. Микроавтобус «Фольксваген» зацепил машину мэра крылом. Мэр пересел за руль велосипеда «Славутич», а двум высоким чинам областной Госавтоинспекции влепили выговор.

Рудьковский говорит, что с велосипеда можно лучше рассмотреть недостатки в жизни города и исправить их.

Рудьковский даже пообещал предложить пересесть на велосипеды и чиновникам, так как « из авто не так видно, что делается в городе».

"Обком" со ссылкой на "Высокий вал"