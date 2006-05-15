Рудьковский пересел на велосипед

12:15, 15 мая 2006
Политика
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«Toyota-Lexus» черниговского мэра попала в аварию

«Toyota-Lexus» черниговского городского головы, социалиста Николая Рудьковского попала в аварию. Микроавтобус «Фольксваген» зацепил машину мэра крылом.   Мэр пересел за руль велосипеда «Славутич», а двум высоким чинам областной Госавтоинспекции влепили выговор.

Рудьковский говорит, что  с велосипеда можно лучше рассмотреть недостатки в жизни города и исправить их.

Рудьковский даже пообещал предложить пересесть на велосипеды и чиновникам, так как « из авто не так видно, что делается в городе».

"Обком" со ссылкой  на "Высокий вал"

 

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