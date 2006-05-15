Литвин заявляет, что Украина деградирует

Председатель Верховной Рады Украины четвертого созыва Владимир ЛИТВИН не исключает, что у некоторых политических сил может возникнуть желание провести досрочные президентские выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

«Не исключаю, что появится желание ускорить 2009 год (речь идет о президентских выборах – УНИАН) ввиду того, что Украина находится в состоянии большой неопределенности», - сказал В.ЛИТВИН, выразив мнение, что Украина деградирует.

При этом В.ЛИТВИН не уточнил, о каких именно политических силах идет речь.