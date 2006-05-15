Место Литвина занял Бокий

Народный депутат Иван БОКИЙ (СПУ) возглавил рабочую группу по подготовке первого заседания Верховной Рады пятого созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР четвертого созыва Владимир ЛИТВИН сообщил, что за данную кандидатуру проголосовали 17 народных депутатов.

“За” голосовали представители “Нашей Украины”, Блока Юлии Тимошенко и Социалистической партии Украины.

В.ЛИТВИН оставил заседание рабочей группы, и сейчас на нем председательствует И.БОКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 4 мая подготовительная депутатская группа Верховной Рады начала заседание, посвященное организации проведения первой сессии ВР 5-го созыва. В рабочую группу вошел 31 депутат.

Коммунисты и представители Партии регионов ранее предлагали избрать председателем группы Адама МАРТЫНЮКА. За него проголосовали 14 депутатов – представителей вышеназванных политических сил. Другая часть («Наша Украина», СПУ, БЮТ – 17 членов группы - УНИАН) не поддержала кандидатуру А.МАРТЫНЮКА.