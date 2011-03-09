Герман призывает вместе помолиться за упокой души Шевченко
"Мы все его плохие ученики"
Заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН призывает всех украинских политиков почтить память Тараса Шевченко вместе, независимо от политических взглядов.
Об этом А.ГЕРМАН заявила сегодня в эфире «5 канала».
«Мы все - и оппозиция, и власть - плохие ученики Шевченко, ибо у нас нет того "единомыслия". Ибо мы даже в тот день, когда он родился, не хотим прийти вместе», - сказала политик.
Поэтому А.ГЕРМАН призвала представителей оппозиции, по крайней мере, завтра, 10 марта, в день 150-й годовщины смерти Т. Шевченко, прийти в церковь на панихиду вместе с представителями власти.
«Не будем делиться в этот день. Придем в церковь вместе. И помолимся за упокой души раба Божьего Тараса. Я думаю, что это будет мудро», - сказала А.ГЕРМАН.