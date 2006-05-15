Ющенко учредит еще один праздник

Государственный бюджет Украины на 2006 год предусматривает увеличение финансирования пчеловодства на 16 миллионов гривен. Об этом сообщил Президент Украины, почетный глава всеукраинской общественной организацией "Братство пчеловодов Украины" Виктор ЮЩЕНКО, выступая на первом рабочем съезде в Киеве.

Президент презентовал государственную программу развития отрасли на последующие 5 лет и отметил, что «предложенный съездом план проект программы следует наполнить конкретным смыслом». В частности, В.ЮЩЕНКО предлагает проводить специализированные ярмарки и выставки, создать Дом меда и учредить праздник пасечника. Кроме того, Президент считает за необходимое создать телевизионную программу, которая освещала бы деятельность пчеловодов.

Участники съезда жаловались Главе государства на недостаток рынков сбыта их продукции и отсутствие новых технологий переработки продукции пчеловодства. Также обсуждалась необходимость создания торговой марки "Мед Украины", под которой можно было представлять Украину на международном рынке.

"Братство пчеловодов Украины" создано в 2005 году. В работе съезда принимали участие свыше ста делегатов со всей Украины, отмечают "Подробности".