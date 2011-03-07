Cенатор США и президент ЕНП призывают отпустить Тимошенко

Американский сенатор Джон МакКЕЙН и президент Европейской народной партии Вильфред МАРТЕНС призвали украинские власти и Генеральную прокуратуру Украины снять ограничения на поездки лидера партии "Батьківщина" Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом сообщил официальный сайт Ю.ТИМОШЕНКО со ссылкой на сайты американского сенатора и ЕНП.

"Мы совместно призываем украинские власти позволить Юлии ТИМОШЕНКО посетить саммит Европейской народной партии в Брюсселе 24 марта. Партия " Батьківщина" является ассоциированным членом ЕНП, именно поэтому она приглашена для участия в саммите", - говорится в общем заявлении сенатора и президента ЕНП.

Дж.МакКЕЙН и В.МАРТЕНС также призвали власти пересмотреть свои действия, которые могут рассматриваться как выборочное применение права по отношению к лидерам оппозиции в Украине. В заявлении также напоминается, что в декабре 2010 года и в январе 2011 года Ю.ТИМОШЕНКО не позволили посетить Брюссель для проведения встреч с представителями Европейской народной партии.