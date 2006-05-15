В Одесской области льется депутатская кровь

В Одесской области сессия Ананьевского районного совета, во время которой делили бюджетные средства, превратилась в кровавую драку. В результате, двое депутатов очутились в больнице, а их коллеги объявили голодовку, сообщает «5-й канал».

Драка началась между депутатами из блока Владимира ЛИТВИНА и Социалистической партии, к которой приобщились не только мужчины. Все учасники драки обвиняют друг друга. Социалистка Анна СЕДОВА рассказывает, что она лишь сделала замечание ругавшемуся депутату, а тот сразу напал на нее. Вместо этого сам нападающий говорит, женщина первой набросилась на него.

Еще один пострадавший – председатель районного совета БАЛАН. Он выбежал на крик со своего кабинета и попал под горячую руку политических оппонентов.

Теперь председатель Ананьевского райсовета и депутат-социалистка находятся в больнице. А депутаты из "Нашей Украины", БЮТ и Соцпартии объявили голодовку прямо в вестибюле райсовета. Они обещают там сидеть до тех пор, пока не будут наказаны виновники