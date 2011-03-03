Нацсовет просит Тимошенко не манипулировать фактами

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания категорически отвергает обвинения в неправомерном лишении лицензий ООО „Черноморская телерадиокомпания”.

В переданном УНИАН сообщении Нацсовета заявления лидера партии "Батьківщина" Юлии ТИМОШЕНКО относительно оснований непродления срока действия лицензии крымской телекомпании «Черноморка» называют манипулятивными.

«В очередной раз обращаемся к лидерам оппозиции - не манипулировать фактами и не создавать из упрямых нарушителей украинского законодательства оппозиционных борцов за свободу слова. Национальный совет действует в пределах своих полномочий и в соответствии с действующим законодательством Украины», - отмечают в Нацсовете.

Нацсовет подчеркивает, что ООО „Черноморская телерадиокомпания” систематически нарушала действующие нормы законодательства и условия собственных лицензий, за что имела 3 предупреждения Национального совета.

В учреждении напоминают, что согласно Закону Украины «О телевидении и радиовещании» Национальный совет принимает решение об отказе в продлении срока действия лицензии на вещание при условии, если «в течение действия лицензии лицензиат нарушал условия лицензии и требования действующего законодательства. Эти нарушения должны быть подтверждены решениями и санкциями Национального совета, не отмененными в определенном законодательством порядке, или соответствующими судебными решениями».

Также в Нацсовете обращают внимание на то, что „Черноморская телерадиокомпания” продолжает работать, ведь лицензия, срок действия которой Национальный совет не продлил, касается лишь трех населенных пунктов, а именно: г. Новая Петровка, г. Советское, г. Черноморское. А эта телерадиоорганизация имеет сеть из 17 частот по всему крымскому региону, лицензия действует до 25 октября 2015 года.

В Нацсовете обещают, что компания во время конкурса на вещание будет иметь приоритетное право.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.ТИМОШЕНКО назвала очередным наступлением власти на свободу слова лишение лицензии на вещание крупнейшей в Крыму Черноморской телерадиокомпании. Она считает, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания по заказу Президента Виктора ЯНУКОВИЧА лишил лицензии на вещание крупнейшую в Крыму телерадиокомпанию.

"Первая новость с утра: у крупнейшего крымского TV-канала "Черноморка", который говорит правду, отняли лицензию. Команду дал ЯНУКОВИЧ", - написала Ю.ТИМОШЕНКО на своей странице в Twitter.