ГПУ подняла уголовные дела на Лазаренко

В Генеральной прокуратуре возобновлено расследование уголовных дел против экс-премьер-министра Украины Павла ЛАЗАРЕНКО.

Об этом экс-генеральный прокурор Украины, советник Генеральной прокуратуры Михаил ПОТЕБЕНЬКО сообщил в интервью «Комментариям».

«Насколько мне известно, постановления о прекращении дела против ЛАЗАРЕНКО были отменены, материалы отправлены на дорасследование», - отметил он.

М.ПОТЕБЕНЬКО напомнил, что именно при нем велось расследование по делу П.ЛАЗАРЕНКО, где, как известно, фигурировала и лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО. «Когда дело прекратили, я считал своим долгом изложить свое мнение об этом в официальном рапорте на имя генпрокурора Александра МЕДВЕДЬКО. Является неправильным тот факт, что следствие пришло к такому мнению, не принимая во внимание показания ключевых свидетелей, а тем более что показания основных свидетелей, на которых сделана посылка, извращены. Это - недопустимая фальсификация», - отметил экс-прокурор.

М.ПОТЕБЕНЬКО также рассказал, что им поставлен вопрос об ответственности тех должностных лиц, которыми была допущена эта фальсификация. «Зачем это было сделано, думаю, генеральный прокурор Украины Виктор ПШОНКА разберется. К нему я тоже обратился с официальным рапортом», - сообщил М.ПОТЕБЕНЬКО.

Что касается перспектив нынешнего дела против Ю.ТИМОШЕНКО, то он целиком полагается на правоохранительные органы. «Я не интересуюсь этим делом, чтобы не давать поводов для пересудов», - сказал М.ПОТЕБЕНЬКО.