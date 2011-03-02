Клюев в Брюсселе говорит, что продвинулись далеко

Украина и Европейский Союз надеются завершить переговоры по соглашению об ассоциации в течение полугода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня журналистам в Брюсселе первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

«Мы близки к тому, чтобы окончательно согласовать соглашение о зоне свободной торговли и договор об ассоциации», - сказал он.

«На уровне экспертов в течение ближайшего времени отработаем проблемные вопросы, которые остались, чтобы в ближайшее время – полгода – выйти на парафирование документов», - добавил А.КЛЮЕВ.

Первый вице-премьер отметил, что в целом стороны достаточно далеко продвинулись в переговорном процессе.