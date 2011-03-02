Довгий уверяет, что Попова свергать не собираются

На пленарном заседании Киевского городского совета 10 марта вопроса о недоверии главе Киевской городской государственной администрации Александру ПОПОВУ не было, нет и не будет. Об этом заявил секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе О.ДОВГОГО, секретарь Киевсовета сообщил, что среди руководителей депутатских фракций и всего депутатского корпуса нет настроений для выражения недоверия председателю КГГА. «Мы поддерживаем его. И мое личное мнение - большинство из тех шагов, которые он делает, правильные и честные по отношению к киевлянам. Поэтому наша задача наоборот - всячески помогать ему в этой работе », - сказал О.ДОВГИЙ.

Он высказал предположение, что есть заинтересованные лица, которые создают это напряжение и видимость конфликта. «Есть основания надеяться, что это ни кто иной, как отдельные чиновники, которые боятся острых вопросов в свой адрес», - сказал он.

Секретарь Киевсовета высказал обеспокоенность тем, что, в отличие от А.ПОПОВА, отдельные чиновники не понимают важности и необходимости совместной работы исполнительного органа с депутатским корпусом, поэтому усиливают напряжение.

«Они расценивают профессиональные советы, рекомендации депутатов относительно отдельных проектов решений как вмешательство в их личное дело. Депутатский корпус, как представитель общества, считает, что работа государственных служащих киевской власти является не их собственным делом, а делом всей общины», - отметил О.ДОВГИЙ.

Вместе с тем, он также заверил, что никакого противостояния между депутатским корпусом и исполнительным органом не существует: «Киевсовет работает вместе с Киевской горадминистрацией. ДОВГИЙ работает вместе с ПОПОВЫМ, и мы совместно принимаем те решения, которые являются максимально выверенными, профессиональными и правильными, которые идут на пользу обществу».