Минприроды - против отмены спецрежима в заповедниках

Министерство экологии и природных ресурсов Украины выступает категорически против изъятия из Закона Украины “О природно-заповедном фонде” нормы о специальном режиме использования природных ресурсов в границах территорий и объектов природно-заповедного фонда (ПЗФ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минприроды.

По словам представителей министерства, данная норма, действующая с января прошлого года, наконец-то урегулировала, а главное – упростила получение населением разрешений на специальное использование природных ресурсов на территориях ПЗФ, т.е. упорядочила механизм владения, использования и аренды природных ресурсов (кроме полезных ископаемых) для производственных и других видов деятельности.

На самом деле, в Украине указанный спецрежим введен с 1991 года и полностью соответствует международной практике. Однако его регламентация осуществлялась несколькими нормативно-правовыми актами. Более того, до введения указанной нормы разрешения на специспользование природных ресурсов выдавали разные органы власти и землепользователи, что существенно препятствовало государственной политике по рациональному использованию особо ценных природных ресурсов.

По мнению экспертов, отмена указанной законодательной нормы не учитывает общемировых тенденций и грубо противоречит программам ЮНЕСКО по охране природы. Данный шаг обострит конфликт интересов населения и интересов по охране природы, ухудшит социально-экономическую ситуацию на заповедных территориях, неизбежно приведет к нарушению прав человека и, как следствие, поставит вопрос об отмене статуса заповедника на значительных природоохранных территориях. В итоге, это приведет к уничтожению заповедного фонда Украины, не говоря уже о сокращении бюджетных поступлений в связи с отменой взимания платы с населения за специспользование природных ресурсов, отмечают эксперты.