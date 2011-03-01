Яценюк и Литвин обменялись «любезностями»

Народный депутат Украины из фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Арсений ЯЦЕНЮК призывает председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА включить модернизированную систему «Рада» для голосования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил на заседании парламента.

Он напомнил, что во время его председательствования в ВР была модернизированная система «Рада», позволяющая голосовать народным депутатам только за себя.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что, «согласно Конституции, председатель ВР обязан подписать распоряжение о том, что включил модернизированную систему «Рада», и завтра утром каждый депутат будет голосовать только лично». «Не ищите черной кошки в комнате, где ее нет. Включите модернизированную систему «Рада» и голосуйте», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

В ответ председатель Верховной Рады Украины В.ЛИТВИН сказал, что «это предложение опоздало на три года (речь идет о том, что именно в тот период председателем ВРУ был А.ЯЦЕНЮК – УНИАН)».

При этом В.ЛИТВИН отметил: «Я предлагаю коллегам во время работы Верховной Рады сидеть в сессионном зале и работать, а не появляться раз в месяц и давать установки ВР».