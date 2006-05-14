Секретарь Киевсовета Довгий выдал замуж сестру

Вчера у Олеся Довгого, секретаря Киеврады и «правой руки» мэра Черновецкого, был трудный, но приятный день. Помимо того, что нужно было помогать управлять столицей своему шефу Олесю (кстати, пока еще 26-летнему холостяку) предстояли другие хлопоты — выдавать замуж родную сестру Оксану. Девушка учится в одном из столичных вузов, и ее избранником стал студент Кирилл (однокурсник), пишет газета «Сегодня».

Венчались молодые в православном храме на Подоле. Как заверили «Сегодня» в пресс-службе секретаря Киеврады, свадьба прошла в традиционном украинском стиле, в узком семейном кругу. Был ли на торжествах мэр Киева Леонид Черновецкий, подтвердить нам не смогли, заверив лишь, что свои поздравления Леонид Михайлович (женивший недавно сына Степана) передал молодоженам. Кстати, сразу после свадьбы новоиспеченная семья отправилась в свадебное путешествие.

Кияни