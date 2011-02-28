Посол США интересовался вопросами судебной реформы в Украине

Чрезвычайный и Полномочный посол США в Украине Джон ТЕФТ отмечает, что для каждого государства чрезвычайно важным является существование независимой судебной власти, и это необходимо для утверждения правового государства и демократического развития страны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховного Суда Украины, об этом он сказал во время встречи с председателем ВСУ Василием ОНОПЕНКО.

Посол интересовался вопросами судебной реформы в Украине, в частности, изменениями, которые произошли в статусе и полномочиях Верховного Суда Украины.

В.ОНОПЕНКО поделился своим виденьем результатов проведенной в Украине судебной реформы и теми проблемами, которые возникли в деятельности высшего судебного органа Украины после принятия закона о судоустройстве и статусе судей.

«Эти проблемы, – отметил председатель Верховного Суда, – необходимо безотлагательно решать на законодательном уровне».

В.ОНОПЕНКО проинформировал Дж.ТЕФТА о своей встрече с Президентом Украины, на которой обсуждались конкретные проблемы проведения судебной реформы.

По просьбе посла В.ОНОПЕНКО отдельно остановился на законопроекте № 7447, которым предусматривается вернуть определенные полномочия Верховному Суду Украины. Однако, по словам В.ОНОПЕНКО, во-первых, этот проект предусматривает далеко не полное восстановление конституционного статуса Верховного Суда, а, во-вторых, содержит отдельные положения, которые способны перечеркнуть весь его позитив. Идет речь, прежде всего, о проведении фактически принудительного сокращения состава судей Верховного Суда до 20-ти, что противоречит Конституции Украины – как общим основам функционирования судебной власти, так и основаниям и процедуре увольнения судей в отставку.

В.ОНОПЕНКО выразил убеждение, что такое законодательное предложение в парламенте не пройдет – учитывая ее очевидную неконституционность и несоответствие международным стандартам правосудия

Участники встречи высказались за продолжение сотрудничества двух стран в правовой сфере, в частности, направленного на укрепление верховенства права и повышение уровня судебной защиты прав и свобод граждан.