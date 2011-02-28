Львовские деятели культуры заявляют о поддержке... Януковича

Представители львовской интеллигенции заявляют о поддержке реформ Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении ряда львовских деятелей культуры, науки и образования.

«Исполнился год работы Виктора ЯНУКОВИЧА на посту Президента Украины. Это был год нелегкой работы по возобновлению взаимодействия между ветвями власти, внедрению общественных отношений, направленных на улучшение жизни украинцев”, - отмечают представители львовской интеллигенции.

По их мнению, “понятно, что реформы не могут дать желаемого результата сразу, необходимо определенное время, но стратегия, избранная Президентом, неминуемо даст свой позитивный результат. Мы стали свидетелями значительной активизации международной политики под руководством Президента”.

“Украина обретает все больший авторитет на европейском направлении и среди других государств мира. Следует заметить, что Президент тщательным образом отслеживает законодательные процессы. Пример этому – Налоговый кодекс, который Президент в первом варианте не поддержал. Значительно активизировалась борьба с коррупцией и другими негативными явлениями. Все это вселяет уверенность и оптимизм в будущем Украины”, - подчеркивается в заявлении.

Документ подписали, в частности, директор Львовской галереи искусств, Герой Украины, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко, заслуженный работник культуры Украины и Польши Борис ВОЗНИЦКИЙ; генеральный директор Львовского национального академического театра оперы и балета имени С.Крушельницкой, художественный руководитель театра, заслуженный работник культуры Украины Тадей ЭДЕР; первый заместитель генерального директора Львовского национального академического театра оперы и балета имени С.Крушельницкой, заслуженный работник культуры Украины Юрий ГРЕХ; заместитель генерального директора Львовского национального академического театра оперы и балета имени С.Крушельницкой Юрий ГНАТКИВСКИЙ; директор Львовской специализированной школы с углубленным изучением английского языка №45 Владимир КРАВЧЕНКО; академик Транспортной академии Украины, заслуженный работник транспорта Украины Иван КЕЛЬМАН; профессор Львовской музыкальной академии, заслуженный деятель искусств Украины Мария КРИХ.