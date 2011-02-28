Дело зятя Онопенко хотят забрать из Печерского суда

Адвокаты лидера Украинской социал-демократической партии, бывшего первого заместителя министра юстиции Украины Евгения КОРНИЙЧУКА обратились с ходатайством к председателю Апелляционного суда Киева с просьбой отозвать рассмотрение уголовного дела по сути из Печерского районного суда г. Киева и передать его в другой суд.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСДП, свое заявление об отводе суда адвокаты обосновали недоверием к самому Печерскому суду с учетом того, в каком режиме рассматривались решения о выборе меры присечения для Е.КОРНИЙЧУКА.

Предварительное слушание уголовного дела назначено на 4 марта.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура 22 декабря 2010 года возбудила уголовное дело в отношении Е.КОРНИЙЧУКА. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий, приведшее к тяжким последствиям). Бывшему первому заместителю главы Минюста выдвинуто обвинение в злоупотреблении служебным положением при проведении госзакупок.

15 февраля 2011 г. следователь Генеральной прокуратуры Украина изменил меру пресечения с ареста на подписку о невыезде Е.КОРНИЙЧУКУ.