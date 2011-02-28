Королевская увидела очередной клондайк для чиновников

Кризис задолженности с выплатой по больничным листам является следствием отсутствия четкой дорожной карты реформ и коррупции, считает глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщили УНИАН в ее пресс-службе, депутат разъяснила, что введение единого социального взноса привело к отмене прежнего порядка начисления выплат по больничному, в то время как новый порядок, хотя и принят, но в силу не вступил. Как известно, по новому законодательству, работодатели перечисляют все средства в составе единого взноса в Фонд социального страхования в полном объеме. Работодатель самостоятельно оплачивает первые пять дней временной нетрудоспособности, а с шестого дня выплаты осуществляются за счет средств Фонда соцстраха, поступающие на специальный счет работодателя. Однако в Фонде отказываются оплачивать больничные тем, у кого нет свидетельства об обязательном страховании, а сами работодатели оплачивать больничные не имеют права».

«Это очередной пример того, что реформы осуществляются рывками, без синхронности в действиях. Изменения вносятся не целостно, а частями. Это усложняет и тормозит работу всей системы», - утверждает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

С другой стороны, объясняет глава парламентского комитета, задолженность сформировалась уже на 1 января 2011 года, то есть до вступления в силу единого социального взноса. Это значит, что законодательные изменения лишь усугубили ситуацию, однако не стали ее причиной. Народный депутат полагает, что работа Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности требует тщательной проверки на предмет использования средств.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ убеждена, что любые законодательные изменения, относящиеся к порядку администрирования социальных платежей, должны проходить своего рода стресс-тесты. Необходима предварительная оценка того, как эти изменения будут работать в условиях не только действующего законодательства, но и существующих подзаконных актах. «Принятие закона, направленного на облегчение социальных отчислений, не может приводить к параличу системы. Это свидетельство непрофессионализма и отсутствия прогноза работы нового механизма единого социального взноса», - утверждает депутат.

«Причем здесь люди? Если правительство не может разобраться в своей бумажной волоките, если не может создать прозрачную, ясную систему взаимодействия государства и людей, и оказания услуг в этой сфере, то таких изменений, которые ухудшают социальные гарантии людей, не нужно. Лучше оставить все в том виде, в котором оно работало, и люди хотя бы знали, что они точно будут получать деньги за больничный», - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Критической ошибкой правительства Н.КОРОЛЕВСКАЯ называет отсутствие механизма обеспечения граждан свидетельствами соцстраха. «Получение этих документов не должно становится проблемой для людей, не должно превращаться в Клондайк для чиновников, получивших возможность нажиться на оперативной выдаче этих свидетельств. Этот процесс должен был быть просчитан заранее, чтобы новые правила вступали в силу мягко, и безболезненно для людей», - говорит депутат.

По её мнению, правительство вновь создает проблему и пытается латать созданные собой же финансовые дыры за счет людей. Н.КОРОЛЕВСКАЯ предупреждает, что вслед за дефицитом Пенсионного фонда проблемы с Фондом соцстраха могут стать системной проблемой, бросающей вызов функционированию всей системе социальных платежей.

«Сегодня можно утверждать: блок правительства, отвечающий за социальную политику, получил неудовлетворительную оценку за свою деятельность», - подчеркнула народный депутат.

Справка УНИАН. Согласно закону о едином социальном взносе, работодатель оплачивает работнику первые пять дней периода временной потери трудоспособности (больничного). С шестого дня пособие по временной нетрудоспособности выплачивает Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности.

С нового года больничные не выплачивались.

23 февраля вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО сообщил, что задолженность Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности составляет около 400 млн. грн.

Он также отметил, что Кабинет министров Украины утвердил положение о новом порядке выплаты больничных, и все заявки, поступившие на сегодняшний день в фонд, оплачены.