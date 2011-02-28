В КГГА вступились за детский приют с вечным ремонтом

В Киевской городской государственной администрации заверяют, что сотрудники столичного Приюта для детей исправили все нарушения в работе и возместили государству нанесенные убытки.

Как сообщает пресс-служба КГГА, об этом заявил начальник Службы по делам детей Николай КУЛЕБА.

«В последнее время в СМИ появилась информация о том, что Приют причинил ущерб государству. Однако на сегодняшний день эта информация не является правдивой. Проверка Контрольно-ревизионным управлением в городе Киеве, на которую ссылаются авторы материалов, была осуществлена в декабре 2010 года. По результатам проведенной проверки, действительно, были выявлены определенные нарушения, и КРУ обязало Приют устранить их в установленный законодательством срок, что и было сделано”, - отметил Н.КУЛЕБА.

По его словам, руководство приюта исправило все нарушения, нанесенные убытки государству возместило, а наложенный административный штраф оплатило.

“То есть, сегодня нет никаких оснований говорить о каких-то нарушениях со стороны приюта. Тем более, что средствами массовой информации подаются неправдивые суммы убытков», – заявил Н.КУЛЕБА.

Так, по его информации, ревизией было установлено, что подрядной организацией, которая осуществляла ремонтные работы в приюте, были завышены объемы и стоимость работ по установлению сантехнического оборудования и отопительных чугунных радиаторов на сумму 102,5 тыс. грн. Однако данные чугунные отопительные радиаторы были повреждены во время замены отопительной системы здания приюта, в результате чего стали непригодными для дальнейшего использования. В настоящее время в помещении приюта установлены новая, современная система отопления и современное сантехническое оборудование. Средства за старые радиаторы были возмещены в полном объеме и возвращены в бюджет.

«Сейчас нас обвиняют в затягивании ремонтных работ, однако ни вины руководства приюта, ни вины Службы по делам детей в этом нет. Выделенное приюту помещение нуждалось в капитальном ремонте и соответствующем обустройстве. Ремонтные работы проводились в плановом порядке, однако в связи с экономическим кризисом были временно приостановлены. Но сейчас работа возобновлена, и вскоре помещение будет готово к введению в эксплуатацию», – сказал Н.КУЛЕБА.

Он сообщил, что будут работать в указанном помещении два заведения – Центр реабилитации для детей и Центр помощи беременным несовершеннолетним девушкам.

Н.КУЛЕБА отметил, что в Киеве работает эффективная модель организации работы по предотвращению беспризорности, безнадзорности среди детей, которая дала возможность за 2006-2010 годы снизить на 60% численность указанной категории детей в городе.

“Так, единственный приют, который функционирует на данный момент в городе, заполнен только на 50%. Однако актуальной стала необходимость проведения профессиональной комплексной социально-психологической реабилитации детей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, остались без родительской опеки. Поэтому решением Киевского городского совета часть помещения приюта была передана в аренду БО «Город счастливых детей» для создания Центра реабилитации”, - объяснил он.

Другая часть помещения, по словам Н.КУЛЕБЫ, оставлена в пользовании приюта, и в июне текущего года на его базе планируется открыть первый в Украине Центр помощи беременным несовершеннолетним девушкам.

“Эти заведения принесут много социальной пользы городу», – уверен Н.КУЛЕБА.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля пресс-служба Контрольно-ревизионного управления в городе Киеве со ссылкой на результаты проведенной ведомством ревизии проинформировала, что сотрудники Приюта для детей Службы по делам детей КГГА нанесли государству убытков на сумму почти 136 тыс. грн., на протяжении своего существования не приняв ни одного ребенка.

Общая сумма выявленных нарушений за период работы приюта с 1 августа 2008 года по 1 ноября 2010 года составляет около 150 тыс. грн., отмечалось в сообщении КРУ.