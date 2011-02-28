Литвин опасается «импровизаций» с декларациями о расходах

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что при рассмотрении во втором чтении антикоррупционного законопроекта должно происходить постатейное голосование.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

По словам В.ЛИТВИНА, одним из положений законопроекта предусмотрено, что Президент, председатель ВР, премьер-министр и другие высокопоставленные лица должны предъявлять декларации о доходах и расходах. При этом, по его словам, форма такой декларации не до конца урегулирована. «Нужно четко прописать ее в законе, чтобы не было экспромтов, импровизаций в плане реализации этого закона», - сказал он.

В.ЛИТВИН отметил, что для нахождения компромисса целесообразно было бы голосовать этот документ постатейно. «Я считаю, что нужно этот закон голосовать постатейно, по разделам, зачитывая статьи, чтобы все знали, о чем идет речь, и делали сознательный и ответственный выбор», - отметил председатель Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2010 года Верховная Рада отменила ранее принятый пакет антикоррупционных законов. В частности, парламент признал утратившими действие законы “Об основах предотвращения и противодействия коррупции”, “Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений” и “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за коррупционные правонарушения”.

В то же время ВР внесла в повестку дня законопроект “Об основах предотвращения и противодействия коррупции в Украине”, поданный Президентом. Законопроект разработан Национальным антикоррупционным комитетом при поддержке Министерства юстиции Украины. Также при подготовке проекта учтены предложения, высказанные специалистами, научными работниками и практиками.

23 декабря парламент принял законопроект в первом чтении.